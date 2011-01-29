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Алексеев Тимур Андреевич
Алексеев Тимур Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.01.2011
Пол
Мужской
Отец
Алексеев Андрей Николаевич
1975 г.р.
Мать
Алексеева (Дадуева) Лидия Иринчеевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.2011
Отец:
Алексеев Андрей Николаевич
Мать:
Алексеева Лидия Иринчеевна
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