Шорин Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1905 ст.
Мать ребёнка: Шорина Мария Петровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Гнилуша, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
На 1905 год - крестьянин села Гнилуша Богородицкой волости Орловского уезда и губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорина Мария Петровна
Смерть
Неизвестно