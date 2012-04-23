Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кузнецов Борис Владимирович
Кузнецов Борис Владимирович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.12.1976
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Владимир Анатольевич
1952 г.р.
Мать
Кузнецова Галина Борисовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1976
Отец:
Кузнецов Владимир Анатольевич
Мать:
Кузнецова Галина Борисовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия