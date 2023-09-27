Тимофеева (Тимофеева) Римма Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Тимофеева) Римма Сергеевна

Место рождения

Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Тимофеев Сергей Ефимович

Мать: Тимофеева Анна Егоровна

Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
1880
Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Переехала с отцом.
Место жительства
01.05.1894
Государев-Боерак, Луганская волость, Бахмутский уезд
Вместе с Александром, братом Виталия Митрофановича Лашкевича была восприемницей при рождении Антонины Витальевны Лашкевич, дочери сестры Натальи
Место жительства
Неизвестно
Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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