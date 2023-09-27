Тимофеева (Тимофеева) Римма Сергеевна
Место рожденияХанжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Тимофеев Сергей Ефимович
Мать: Тимофеева Анна Егоровна
Ханжонковка, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Место жительства
1880
Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Переехала с отцом.
Место жительства
01.05.1894
Государев-Боерак, Луганская волость, Бахмутский уезд
Вместе с Александром, братом Виталия Митрофановича Лашкевича была восприемницей при рождении Антонины Витальевны Лашкевич, дочери сестры Натальи
Место жительства
Неизвестно
Инновка, Веровская волость, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно