Афимья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Осипович
Рождение ребёнка
01.09.1783 ст.
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Осипович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Федор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Осипович
Рождение ребёнка
01.11.1789 ст.
Сын: Козьма Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Осипович
Смерть
До 1834