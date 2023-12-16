Афимья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Осипович

Кашенцево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1783 ст.

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Осипович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Федор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Осипович

Кашенцево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1789 ст.

Сын: Козьма Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Осипович

Кашенцево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Осипович

Смерть
До 1834
Кашенцево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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