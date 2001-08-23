Шарафеева Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарафеева Татьяна Максимовна

Шарафеева Татьяна Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Максим Данилович

Мать: Чернова Дарья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарафеев Роман Дамирович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафеев Дамир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close