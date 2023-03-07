Ростова (Щипакина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Щипакинъ Иванъ
Мать: Щипакина Афимья Семенова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ростовъ Осипъ
Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ростовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ
Рождение ребёнка
20.04.1794
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ
Рождение ребёнка
18.08.1799
Дочь: Крыгина, Бусарева Василиса
Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ
Рождение ребёнка
08.09.1802
Сын: Ростовъ Семенъ
Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ
Рождение ребёнка
23.01.1804
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.05.1805
Сын: Ростовъ Никита
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.08.1810
Сын: Ростовъ Андреянъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ростовъ Семенъ