Ростова (Щипакина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростова (Щипакина) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Щипакинъ Иванъ

Мать: Щипакина Афимья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Ростовъ Осипъ

Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ростовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1794

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1799

Дочь: Крыгина, Бусарева Василиса

Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1802

Сын: Ростовъ Семенъ

Отец ребёнка: Ростовъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1804

Сын: Ростовъ Григорий (Иванъ)

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1805

Сын: Ростовъ Никита

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1810

Сын: Ростовъ Андреянъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростовъ Семенъ

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