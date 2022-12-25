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Шушпан Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1971

Дата смерти

25.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1971

Отец: Шушпан Илья Петрович

Мать: Шушпан Любовь

Рождение ребёнка
02.10.1992

Сын: Шушпан Илья Александрович

Мать ребёнка: Шушпан Елена Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.2000

Сын: Шушпан Антон Александрович

Мать ребёнка: Шушпан Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушпан Елена Васильевна

Смерть
25.12.2022
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