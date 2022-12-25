Шушпан Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1971
Дата смерти25.12.2022
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1971
Отец: Шушпан Илья Петрович
Мать: Шушпан Любовь
Рождение ребёнка
02.10.1992
Сын: Шушпан Илья Александрович
Мать ребёнка: Шушпан Елена Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.2000
Сын: Шушпан Антон Александрович
Мать ребёнка: Шушпан Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шушпан Елена Васильевна
Смерть
25.12.2022