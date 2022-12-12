Рязанцев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения20.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1966
Отец: Рязанцев Иван Федорович
Рождение ребёнка
30.03.1987
Дочь: Исаева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанцева Лиля Владимировна
Рождение ребёнка
27.06.1992
Дочь: Рязанцева Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанцева Ольга Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно