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Рязанцев Алексей Иванович

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Место рождения

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Дата рождения

20.06.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1966

Отец: Рязанцев Иван Федорович

Мать: Рязанцева Галина Ивановна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.03.1987

Дочь: Исаева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанцева Лиля Владимировна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.06.1992

Дочь: Рязанцева Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанцева Ольга Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Ольга Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Лиля Владимировна

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