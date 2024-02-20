Макмак (Джевлах) Александра Демьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак (Джевлах) Александра Демьянова

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Джевлах Демьян Лазаревич

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1856

Сын: Неизвестно Георгий Харлампиевич

Отец ребёнка: Макмак Харлампий Юрьевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария Харлампиева

Отец ребёнка: Макмак Харлампий Юрьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Любовь Харлампиева

Отец ребёнка: Макмак Харлампий Юрьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1875

Сын: Макмак Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Макмак Харлампий Юрьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак Харлампий Юрьевич

Смерть
Неизвестно
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