Макмак (Джевлах) Александра Демьянова
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Джевлах Демьян Лазаревич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1856
Сын: Неизвестно Георгий Харлампиевич
Отец ребёнка: Макмак Харлампий Юрьевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария Харлампиева
Отец ребёнка: Макмак Харлампий Юрьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Любовь Харлампиева
Отец ребёнка: Макмак Харлампий Юрьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Макмак Харлампий Юрьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно