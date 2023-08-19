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Рублев Димитрий Иванов

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Макарова Марина Димитриева

Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Рублев Моисей Димитриев

Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.08.1886

Дочь: Наталья Димитриева

Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.09.1891

Сын: Рублев Тимофей Димитриев

Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.09.1899

Дочь: Анна Димитриева

Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублев Иван Димитриев

Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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