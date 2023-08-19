Рублев Димитрий Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Макарова Марина Димитриева
Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
23.08.1886
Дочь: Наталья Димитриева
Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
22.09.1891
Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
09.09.1899
Дочь: Анна Димитриева
Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рублева Ксения Тимофеева
Смерть
Неизвестно