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(Грачева) Аксинья
(Грачева) Аксинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1788
Пол
Женский
Отец
Грачевъ Илья
1764 г.р.
Мать
Грачева (Кочетова) Марина
1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Грачевъ Илья
Мать:
Грачева Марина
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