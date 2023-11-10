Еремин Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения09.10.1894
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1894
Крещение
11.10.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Василий Васильевич Кузнецов, Мария Филипповна Лунькова (Батюкова)
Восприемник
19.08.1911
Наталья Ивановна Доронина
Бракосочетание
15.11.1912
Довнести персоны Поручители по жениху: Доронин Иван (их двое) и Демин По невесте: Елясин и Павел Спиридонович Носков (их двое)
Восприемник
09.12.1912
Николай Васильевич Леванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920