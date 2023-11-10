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Еремин Алексей Степанович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.10.1894

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1894

Отец: Еремин-Никулин Степан Дмитриевич

Мать: Еремина-Никулина Анастасия Мироновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
11.10.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Василий Васильевич Кузнецов, Мария Филипповна Лунькова (Батюкова)
Восприемник
19.08.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наталья Ивановна Доронина
Бракосочетание
15.11.1912

Жена: Еремина Матрёна Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Довнести персоны Поручители по жениху: Доронин Иван (их двое) и Демин По невесте: Елясин и Павел Спиридонович Носков (их двое)
Восприемник
09.12.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Николай Васильевич Леванов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремина Евфимия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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