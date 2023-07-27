Маслова (Маслова) Екатерина Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Маслова) Екатерина Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

04.04.1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Маслов Захар Иванов

Отец ребёнка: Маслов Иван Степанов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1801

Сын: Маслов Владимир Иванов

Отец ребёнка: Маслов Иван Степанов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1802

Сын: Маслов Захарий Иванов

Отец ребёнка: Маслов Иван Степанов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Иван Степанов

Смерть
04.04.1816
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки