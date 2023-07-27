Маслова (Маслова) Екатерина Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти04.04.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Маслов Захар Иванов
Отец ребёнка: Маслов Иван Степанов
Рождение ребёнка
14.07.1801
Отец ребёнка: Маслов Иван Степанов
Рождение ребёнка
02.09.1802
Отец ребёнка: Маслов Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Иван Степанов
Смерть
04.04.1816
Причина смерти: от чахотки