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Вагер Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1872

Дата смерти

06.06.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1872

Отец: Вагер Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1899

Жена: Вагер Юлия

Супруг(-а): Александр Николаевич Вагер
Рождение ребёнка
28.02.1901

Дочь: Кручина-Богданов Мария

Мать ребёнка: Вагер Юлия

Рождение ребёнка
1906

Сын: Вагер Николай

Мать ребёнка: Вагер Юлия

Рождение ребёнка
04.05.1908

Сын: Вагер Александр

Мать ребёнка: Вагер Юлия

Рождение ребёнка
11.05.1910

Сын: Вагер Леонид

Мать ребёнка: Вагер Юлия

Смерть
06.06.1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
09.06.1932
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