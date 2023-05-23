Вагер Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1872
Дата смерти06.06.1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1872
Отец: Вагер Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1899
Жена: Вагер Юлия
Супруг(-а): Александр Николаевич Вагер
Рождение ребёнка
28.02.1901
Дочь: Кручина-Богданов Мария
Мать ребёнка: Вагер Юлия
Рождение ребёнка
1906
Сын: Вагер Николай
Мать ребёнка: Вагер Юлия
Рождение ребёнка
04.05.1908
Сын: Вагер Александр
Мать ребёнка: Вагер Юлия
Рождение ребёнка
11.05.1910
Сын: Вагер Леонид
Мать ребёнка: Вагер Юлия
Смерть
06.06.1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
09.06.1932