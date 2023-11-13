Серов Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиПосле 23.10.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 14.10.1894
Дочь: Панина Ксения Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.02.1899
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1900
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Серова Дарья Александровна
Бракосочетание
До 30.12.1900
Рождение ребёнка
21.01.1903
Сын: Серов Георгий (?) Иванович
Мать ребёнка: Серова Дарья Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 23.10.1912