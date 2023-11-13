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Серов Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

После 23.10.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.10.1894

Дочь: Панина Ксения Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.02.1899

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1900

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Серова Дарья Александровна

Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 30.12.1900

Жена: Серова Дарья Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1903

Сын: Серов Георгий (?) Иванович

Мать ребёнка: Серова Дарья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 23.10.1912
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