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Абраменко Данил Александрович
Абраменко Данил Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Абраменко Александр Александрович
1983 г.р.
Мать
Абраменко (Кузнецова) Елена Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2010
Отец:
Абраменко Александр Александрович
Мать:
Абраменко Елена Владимировна
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