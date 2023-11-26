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Харкевич Екатерина Георгиевна
Харкевич Екатерина Георгиевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1869
Пол
Женский
Отец
Калмыков Георгий Яковлевич
1828 г.р.
Мать
Калмыкова (Харкевич) Анна Алексеевна
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Калмыков Георгий Яковлевич
Мать:
Калмыкова Анна Алексеевна
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