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Родюшин Иван Степанович

Место рождения

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Стенка Родионович

Мать: не указана

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Родюшин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Родюшина Неонила Федоровна

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Родюшина Ксенья Ивановна

Мать ребёнка: Родюшина Неонила Федоровна

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Родюшин Ульян Иванович

Мать ребёнка: Родюшина Неонила Федоровна

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Родюшин Архип Иванович

Мать ребёнка: Родюшина Неонила Федоровна

Палуга, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родюшина Неонила Федоровна

Смерть
Неизвестно
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