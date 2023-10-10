Родюшин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Стенка Родионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Родюшина Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Родюшина Ксенья Ивановна
Мать ребёнка: Родюшина Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Родюшина Неонила Федоровна
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Родюшина Неонила Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно