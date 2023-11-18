Федоров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1982

Дочь: Федорова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Федорова Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Федорова Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Надежда Владимировна

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