Федоров Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1982
Дочь: Федорова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Федорова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Федорова Надежда Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно