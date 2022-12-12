Розанов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1926
Дочь: Бутенко Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Розанова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
29.07.1928
Дочь: Карпова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Розанова Мария Федоровна
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розанова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно