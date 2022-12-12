Розанов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1926

Дочь: Бутенко Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Розанова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
29.07.1928

Дочь: Карпова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Розанова Мария Федоровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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