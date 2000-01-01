Корчагин Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Владимир Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1929

Дата смерти

31.08.1961

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1929

Отец: Корчагин Константин

Мать: Рукавицына Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мякшина Александра Сафроновна

поселок Горки Лесогорского района Сахалинской Области
Смерть
31.08.1961
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