Корчагин Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1929
Дата смерти31.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1929
Отец: Корчагин Константин
Мать: Рукавицына Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мякшина Александра Сафроновна
поселок Горки Лесогорского района Сахалинской Области
Смерть
31.08.1961