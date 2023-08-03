Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Шадышков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадышков Павел

Отец ребёнка: Шадышков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадышков Николай

Смерть
Неизвестно