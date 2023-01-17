Акифьева Дарья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акифьева Дарья Родионовна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Акифьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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