Акифьева Дарья Родионовна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Акифьев Иван Фомич
Смерть
Неизвестно