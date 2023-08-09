Соломай Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Соломай Стефанида
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Соломай Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Соломай Стефанида
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Соломай Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Соломай Стефанида
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область