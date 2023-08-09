Соломай Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломай Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Соломай Степан Иванович

Мать ребёнка: Соломай Стефанида

Сварково, Сумська область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Соломай Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Соломай Стефанида

Сварково, Сумська область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Соломай Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Соломай Стефанида

Сварково, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область