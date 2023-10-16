Бадерина Агриппина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадерина Агриппина Александрова

Бадерина Агриппина Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бадерин Яков

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Субботина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Бадерин Яков

Кенцовай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бадерин Василий

Отец ребёнка: Бадерин Яков

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close