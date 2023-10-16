Бадерина Агриппина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бадерин Яков
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Субботина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Бадерин Яков
Кенцовай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бадерин Василий
Отец ребёнка: Бадерин Яков
Смерть
Неизвестно