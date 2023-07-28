Рагозин Лаврентий Осипов
Место рождения
Дата рождения10.08.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1807
Отец: Рагозин Осип (Иосиф) Мартынов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1834
Жена: Рагозин Васса Анисимова
Рождение ребёнка
21.11.1834
Сын: Рагозин Михаил Лаврентиев
Мать ребёнка: Рагозин Васса Анисимова
Рождение ребёнка
08.10.1839
Сын: Рагозин Сергий Лаврентьев
Мать ребёнка: Рагозин Васса Анисимова
Смерть
Неизвестно