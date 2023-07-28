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Рагозин Лаврентий Осипов

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.08.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1807

Отец: Рагозин Осип (Иосиф) Мартынов

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1834

Жена: Рагозин Васса Анисимова

Рождение ребёнка
21.11.1834

Сын: Рагозин Михаил Лаврентиев

Мать ребёнка: Рагозин Васса Анисимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1839

Сын: Рагозин Сергий Лаврентьев

Мать ребёнка: Рагозин Васса Анисимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно