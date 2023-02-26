Стефанида Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Татьяна (Богданова) Галактионова
Отец ребёнка: Галактион Максимов
д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1831
Сын: Иван Галактионов
Отец ребёнка: Галактион Максимов
д.Гордеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галактион Максимов
Смерть
Неизвестно