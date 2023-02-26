Стефанида Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Елисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Татьяна (Богданова) Галактионова

Отец ребёнка: Галактион Максимов

д.Гордейки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1831

Сын: Иван Галактионов

Отец ребёнка: Галактион Максимов

д.Гордеево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галактион Максимов

Смерть
Неизвестно
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