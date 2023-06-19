Путятина (Ларионова) Федосья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Ларионова) Федосья Кузьминична

Место рождения

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1803

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривополянье, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Путятин Федор Петрович

Отец ребёнка: Путятин Петр Акиндинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1758 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Путятина Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Путятин Петр Акиндинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №7, метрическая книга за 1764 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Путятина Фекла Петровна

Отец ребёнка: Путятин Петр Акиндинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1766 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Воприемниками при крещении были Никифор П... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путятина Мария Петровна

Отец ребёнка: Путятин Петр Акиндинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путятин Петр Акиндинович

Смерть
1803
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №8, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния