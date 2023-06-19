Путятина (Ларионова) Федосья Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Путятин Петр Акиндинович
Рождение: запись о рождении №2, метрическая книга за 1758 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Путятина Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Путятин Петр Акиндинович
Рождение: запись о рождении №7, метрическая книга за 1764 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Путятина Фекла Петровна
Отец ребёнка: Путятин Петр Акиндинович
Рождение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1766 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Воприемниками при крещении были Никифор П... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путятина Мария Петровна
Отец ребёнка: Путятин Петр Акиндинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1803
Смерть: запись о смерти №8, метрическая книга за 1803 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния