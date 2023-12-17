Панина (Нуйкина) Пелагея Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Нуйкина) Пелагея Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нуйкин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1911 ст.

Дочь: Евфросинья Павловна

Отец ребёнка: Панин Павел Михайлович

Рождение ребёнка
21.01.1914 ст.

Сын: Панин Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Панин Павел Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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