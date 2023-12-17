Панина (Нуйкина) Пелагея Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нуйкин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1911 ст.
Дочь: Евфросинья Павловна
Отец ребёнка: Панин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
21.01.1914 ст.
Отец ребёнка: Панин Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно