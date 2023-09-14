Воронин Малафей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Малафей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1983

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронин Федор Малахиевич

Мать: Воронина Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белинская Нина Малафеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арутюнян Татьяна Малафеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Александра Малафеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1983
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