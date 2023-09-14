Воронин Малафей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронин Федор Малахиевич
Мать: Воронина Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белинская Нина Малафеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арутюнян Татьяна Малафеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Александра Малафеевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1983