Варфоломеева Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Филина Ирина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анастасия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Варфоломеев Иван Варфоломеевич
Отец ребёнка: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович
Смерть
Неизвестно