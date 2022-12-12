Варфоломеева Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева Устинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Филина Ирина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анастасия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Варфоломеев Иван Варфоломеевич

Отец ребёнка: Варфоломеев Варфоломей Афиногенович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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