Малашева Евдокия Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1653
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1663
Сын: Малашев Афанасий Митрофанович
Отец ребёнка: Малашев Митрофан Евтихеевич
Рождение ребёнка
1674
Сын: Малашев Никон Митрофанович
Отец ребёнка: Малашев Митрофан Евтихеевич
Рождение ребёнка
1675
Сын: Малашев Симон Митрофанович
Отец ребёнка: Малашев Митрофан Евтихеевич
Рождение ребёнка
1682
Сын: Малашев Елисей Митрофанович
Отец ребёнка: Малашев Митрофан Евтихеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно