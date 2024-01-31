Малашева Евдокия Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашева Евдокия Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1653

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1663

Сын: Малашев Афанасий Митрофанович

Отец ребёнка: Малашев Митрофан Евтихеевич

Нижнеконская, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1674

Сын: Малашев Никон Митрофанович

Отец ребёнка: Малашев Митрофан Евтихеевич

Нижнеконская, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1675

Сын: Малашев Симон Митрофанович

Отец ребёнка: Малашев Митрофан Евтихеевич

Нижнеконская, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1682

Сын: Малашев Елисей Митрофанович

Отец ребёнка: Малашев Митрофан Евтихеевич

Нижнеконская, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашев Митрофан Евтихеевич

Смерть
Неизвестно
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