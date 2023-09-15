Сафронова (Дель) Ирма Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти?.11.1975
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Дель Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сафронов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Сафронов Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Сафронов Николай Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1975