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Сафронова (Дель) Ирма Яковлевна

Место рождения

Тельман, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1926

Дата смерти

?.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Дель Яков Андреевич

Мать: Дель Елизавета Гавриловна

Тельман, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сафронов Николай Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Сафронов Николай Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Сафронов Николай Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Николай Антонович

Смерть
?.11.1975
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