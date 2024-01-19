Благинина (Романова) Марья Егорова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1849
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Благинина Лукерья Дмитриева
Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Михайлов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Благинина Палагея Дмитриева
Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Михайлов
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Михайлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно