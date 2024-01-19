Благинина (Романова) Марья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина (Романова) Марья Егорова

Место рождения

Тебеняк, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Тебеняк, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
04.02.1849

Муж: Благинин Дмитрей Михайлов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Благинина Лукерья Дмитриева

Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Михайлов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Благинина Палагея Дмитриева

Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Михайлов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Благинин Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Благинин Дмитрей Михайлов

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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