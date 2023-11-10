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Еремин Фёдор Михайлович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.01.1918

Дата смерти

После 24.06.1941

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1918

Отец: Еремин Михаил Тихонович

Мать: Еремина Варвара Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
07.01.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Алексей Павлович Кузнецов, Агафья Платоновна Жесткова
Военная служба
С 1939
Военная служба
С 24.06.1941
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 24.06.1941
в метрике отметка о выдаче свидетельства
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