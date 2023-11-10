Еремин Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.01.1918
Дата смертиПосле 24.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1918
Отец: Еремин Михаил Тихонович
Мать: Еремина Варвара Павловна
Крещение
07.01.1918
Восприемники: Алексей Павлович Кузнецов, Агафья Платоновна Жесткова
Военная служба
С 1939
Военная служба
С 24.06.1941
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 24.06.1941
в метрике отметка о выдаче свидетельства