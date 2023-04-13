Курилова Олимпиада Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1892
Дочь: Беликова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Курилов Павел Ростиславович
Рождение ребёнка
01.02.1899
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Курилов Павел Ростиславович
Рождение ребёнка
14.01.1907
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Курилов Павел Ростиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно