Курилова Олимпиада Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилова Олимпиада Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1892

Дочь: Беликова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Курилов Павел Ростиславович

Рождение ребёнка
01.02.1899

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Курилов Павел Ростиславович

Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Курилов Павел Ростиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Павел Ростиславович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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