Павлова (Федорова) Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1932
Дочь: Васильева Меланья Тихоновна
Отец ребёнка: Павлов Тихон Никифорович
Дюртюли, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2004
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан