Павлова (Федорова) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Федорова) Анисия Ивановна

Павлова (Федорова) Анисия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1932

Дочь: Васильева Меланья Тихоновна

Отец ребёнка: Павлов Тихон Никифорович

Дюртюли, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2004
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close