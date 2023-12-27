(Чижова, Он Же Сафронова) Анна Семеновна
Место рожденияДворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Дата рождения29.07.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1920
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.37. №15
Крещение
01.08.1920
Восприемники: Иван Сергеевич и Александра Сергеевна Чижовы Сафроновы
Смерть
Неизвестно