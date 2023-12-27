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(Чижова, Он Же Сафронова) Анна Семеновна

Место рождения

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский

Дата рождения

29.07.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1920

Отец: Чижов, Он Же Сафронов Семен Лаврентьевич

Мать: Чижова, Она Же Сафронова Прасковья Степановна

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
ЦИАМ ф.2132 оп.2, д.73 Метрические книги Иоанно-Предтеченской ц. с.Дьяковского 1918-1920гг. л.37. №15
Крещение
01.08.1920
Восприемники: Иван Сергеевич и Александра Сергеевна Чижовы Сафроновы
Смерть
Неизвестно
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