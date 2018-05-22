Кузнецов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения26.04.?
Дата смерти22.05.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1974
Жена: Dammer Lidia Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1984
Сын: Dammer Johann Александрович
Мать ребёнка: Dammer Lidia Петровна
Новая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.05.2018