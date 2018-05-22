Кузнецов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Александр Степанович

Кузнецов Александр Степанович

avatar

Место рождения

Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.04.?

Дата смерти

22.05.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.10.1974

Жена: Dammer Lidia Петровна

Рождение ребёнка
10.09.1984

Сын: Dammer Johann Александрович

Мать ребёнка: Dammer Lidia Петровна

Новая Малыкла, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.05.2018
Чердаклы, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close