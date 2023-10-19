Соловьев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1880

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1880

Отец: Naryshkin Vassilj Lvovitch

Мать: Orbeliani Tebro Pavlovna

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