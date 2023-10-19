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Соловьев Александр Васильевич
Соловьев Александр Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.10.1880
Пол
Мужской
Отец
Naryshkin Vassilj Lvovitch
1841 г.р.
Мать
Orbeliani (Arjevanidze) Tebro Pavlovna
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1880
Отец:
Naryshkin Vassilj Lvovitch
Мать:
Orbeliani Tebro Pavlovna
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