Забарина Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Новожилова Надежда Степанова
Отец ребёнка: Забара Степан Силин
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Забара Степан Силин
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Забара Степан Силин
Рождение ребёнка
26.02.1921
Отец ребёнка: Забара Степан Силин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Забарин Григорий Степанов
Отец ребёнка: Забара Степан Силин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Забара Степан Силин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно