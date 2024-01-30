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Забарина Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Новожилова Надежда Степанова

Отец ребёнка: Забара Степан Силин

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Забарин Федор Степанович

Отец ребёнка: Забара Степан Силин

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Забарин Андрей Степанов

Отец ребёнка: Забара Степан Силин

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.02.1921

Сын: Забарин Николай Степанов

Отец ребёнка: Забара Степан Силин

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забарин Григорий Степанов

Отец ребёнка: Забара Степан Силин

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забара Степан Силин

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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