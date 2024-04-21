Астафьева Елизавета Ильина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1911
Дочь: Астафьева Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Астафьев Ефим Устинович
Рождение ребёнка
17.03.1913
Сын: Астафьев Алексей Ефимович
Отец ребёнка: Астафьев Ефим Устинович
Рождение ребёнка
03.02.1914
Дочь: Астафьева Агапия Ефимовна
Отец ребёнка: Астафьев Ефим Устинович
Смерть
Неизвестно