Астафьева Елизавета Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Елизавета Ильина

Место рождения

Кублицкое, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кублицкое, Ерыклинская волость, Чистопольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Ефим Устинович

Рождение ребёнка
19.05.1911

Дочь: Астафьева Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Астафьев Ефим Устинович

Рождение ребёнка
17.03.1913

Сын: Астафьев Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Астафьев Ефим Устинович

Рождение ребёнка
03.02.1914

Дочь: Астафьева Агапия Ефимовна

Отец ребёнка: Астафьев Ефим Устинович

Смерть
Неизвестно

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