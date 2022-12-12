Дагаев Владимир Федорович
Место рожденияс. Спасское, Орловская губерния
Дата рождения1872
Дата смерти08.02.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Спасское, Орловская губерния
Место жительства
С 1910 по 1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Болгария
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1958