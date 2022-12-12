Дагаев Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дагаев Владимир Федорович

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Место рождения

с. Спасское, Орловская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

08.02.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Спасское, Орловская губерния
Место жительства
С 1910 по 1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Болгария
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
08.02.1958
Тула, город Тула, Тульская область
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