Никулин Петр Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Петр Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1809

Жена: Никулина Ульяна Ефимова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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