Никулин Петр Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1809
Жена: Никулина Ульяна Ефимова
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно