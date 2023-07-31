Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1886
Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович
Рождение ребёнка
29.03.1893
Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович
Рождение ребёнка
07.02.1897
Сын: Бусалаев Федор Васильевич
Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович
Рождение ребёнка
11.11.1899
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович
Рождение ребёнка
21.10.1903
Сын: Бусалаев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович
Рождение ребёнка
26.01.1907
Сын: Бусалаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович
Рождение ребёнка
08.12.1909
Дочь: Бусалаева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович
Рождение ребёнка
29.12.1913
Сын: Бусалаев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно