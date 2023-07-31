Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1886

Сын: Бусалаев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.03.1893

Сын: Басалаев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Бусалаев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович

Рождение ребёнка
11.11.1899

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.10.1903

Сын: Бусалаев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.01.1907

Сын: Бусалаев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.12.1909

Дочь: Бусалаева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович

Рождение ребёнка
29.12.1913

Сын: Бусалаев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Басалаев Василий Семенович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно