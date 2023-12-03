Романова (Волкова) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Волкова) Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Михаил Федорович

Мать: Волкова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
31.10.1999

Дочь: Автина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Романов Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
11.07.2004

Сын: Романов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
25.10.2006

Дочь: Романова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Романов Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
13.01.2008

Сын: Романов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Андрей Евгеньевич

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