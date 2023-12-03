Романова (Волкова) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Михаил Федорович
Мать: Волкова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
31.10.1999
Дочь: Автина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Романов Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
11.07.2004
Отец ребёнка: Романов Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
25.10.2006
Дочь: Романова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Романов Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
13.01.2008
Отец ребёнка: Романов Андрей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно