Соколова (Эверт) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Эверт) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
11.10.1907

Муж: Соколов Евгений

Рождение ребёнка
23.08.1911

Дочь: Семпер Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Соколов Евгений

(10 августа по ст. ст)
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