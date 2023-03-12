Соколова (Эверт) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.10.1907
Муж: Соколов Евгений
Рождение ребёнка
23.08.1911
Дочь: Семпер Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Соколов Евгений
(10 августа по ст. ст)