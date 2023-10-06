Карпенко (Полюлях) Екатерина Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Полюлях) Екатерина Саввична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.11.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1866

Отец: Полюлях Савва Иванович

Мать: Полулях Сусанна Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.06.1888

Муж: Карпенко Лука Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1889

Дочь: Карпенко Татьяна Лукинична

Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1893

Дочь: Дупа Ирина Лукинична

Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Карпенко Григорий Лукич

Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1897

Дочь: Карпенко Анна Лукинична

Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.04.1899

Дочь: Карпенко Агафия Лукинична

Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1903

Сын: Карпенко Федор Лукич

Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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