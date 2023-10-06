Карпенко (Полюлях) Екатерина Саввична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.11.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1866
Отец: Полюлях Савва Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.06.1888
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1889
Дочь: Карпенко Татьяна Лукинична
Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович
Рождение ребёнка
26.04.1893
Дочь: Дупа Ирина Лукинична
Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович
Рождение ребёнка
20.01.1895
Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович
Рождение ребёнка
30.01.1897
Дочь: Карпенко Анна Лукинична
Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович
Рождение ребёнка
06.04.1899
Дочь: Карпенко Агафия Лукинична
Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1903
Сын: Карпенко Федор Лукич
Отец ребёнка: Карпенко Лука Степанович
Смерть
Неизвестно