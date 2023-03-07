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Агафья Капитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1843 ст.

Дочь: Параскева Парамонова

Отец ребёнка: Парамон Николаев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.06.1846 ст.

Сын: Антоний (Апполоний) Парамонов

Отец ребёнка: Парамон Николаев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1857 ст.

Дочь: Наталья Парамонова

Отец ребёнка: Парамон Николаев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамон Николаев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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