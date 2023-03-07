Агафья Капитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1843 ст.
Дочь: Параскева Парамонова
Отец ребёнка: Парамон Николаев
Рождение ребёнка
04.06.1846 ст.
Сын: Антоний (Апполоний) Парамонов
Отец ребёнка: Парамон Николаев
Рождение ребёнка
15.08.1857 ст.
Дочь: Наталья Парамонова
Отец ребёнка: Парамон Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парамон Николаев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857